Arsenale illegale in casa: denunciato un uomo ad Aprilia

La Polizia di Stato di Aprilia ha denunciato in stato di libertà un uomo trovato in possesso di armi e munizioni detenute illegalmente.

Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato numerose cartucce di diverso calibro, una pistola ad aria compressa priva del prescritto tappo rosso, un bastone in legno, un coltello di grosse dimensioni e un contenitore in vetro con numerosi bossoli già esplosi. Sono state inoltre trovate boccette di metadone e materiale ritenuto di possibile interesse archeologico. Per questo motivo è stata sequestrata anche la cantina dell’abitazione, che sarà oggetto di ulteriori accertamenti.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’autorità competente. L’uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di armi e munizioni.