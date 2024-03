Arti Marziali, la Frasca Academy si distingue alla maratona WTKA di Velletri

La Fight Club Frasca Academy di Cori scrive un’altra pagina memorabile nella sua storia distinguendosi in modo eclatante nella seconda tappa della maratona marziale WTKA italiana, tenutasi a Velletri. In un evento che ha radunato oltre 500 atleti da tutta Italia, i giovani talenti della Frasca Academy, seguiti dal Maestro Michele Frasca, si sono misurati in discipline di contatto leggero e contatto pieno, dimostrando non solo il frutto di un allenamento meticoloso e dedicato ma anche uno spirito sportivo e di squadra che fa onore all’etica della palestra.

L’evento ha visto gli atleti competere su 9 aree gara – 8 tatami e 1 ring – in un tour de force di oltre 12 ore di gare. Nonostante la lunga durata e l’intensa competizione, l’atmosfera è rimasta sempre amichevole, ma al contempo fortemente competitiva, un equilibrio che solo eventi di questo calibro sanno creare. La Frasca Academy, nota per il suo approccio multidisciplinare che prepara atleti adulti e bambini in una vasta gamma di discipline – dal Karate alla Kick Boxing, dal Powerlifting alla Danza, dalla Ginnastica Ritmica al Bodybuilding, fino al Pugilato – ha visto i suoi atleti eccellere, proiettandoli verso le finali di Giugno. Molti, infatti, hanno già accumulato il punteggio minimo per accedere alle finali assolute di categoria, un risultato che testimonia l’alta qualità della preparazione e dell’impegno sia degli atleti che degli allenatori. Parallelamente agli eccellenti risultati ottenuti nella maratona marziale WTKA, la Fight Club Frasca Academy ha celebrato un altro significativo trionfo: la vittoria nel campionato Regionale di Pugilato.

Questo successo non solo ha garantito al vincitore un posto nelle finali assolute che si disputeranno ad Aprile 2024, ma ha anche sottolineato la versatilità e la competenza dell’Academy in una gamma ancor più ampia di discipline sportive. La giornata finale dei Campionati Regionali, svoltasi a Roma, ha visto la Frasca Academy conquistare la vittoria con l’unica partecipazione di un loro atleta, Mattia Pontecorvi seguito dal Coach Devis Chiarucci, un risultato che parla chiaro sul livello di preparazione e dedizione che la palestra instilla nei suoi membri. Non meno degno di nota è stato il successo ottenuto nella Winter Cup di Powerlifting, gara qualificante per i Campionati Europei che si disputeranno dal 14 al 19 Maggio 2024 in Repubblica Ceca. I ragazzi della Frasca Academy, seguiti dal Coach Francesco Frasca, hanno nuovamente dimostrato il loro valore conquistando diverse medaglie di Bronzo,Argento e conquistando addirittura un Oro nella categoria femminile. Questo evento, che si è svolto a Sora, ha visto la partecipazione di oltre 140 atleti provenienti da molte Regioni Italiane ed ha aggiunto un altro tassello al mosaico di successi dell’Academy, consolidando la sua reputazione non solo come centro di eccellenza per le arti marziali, ma anche come fucina di campioni in discipline di forza come il Powerlifting.

In conclusione, la giornata di domenica ha rappresentato un trionfo su più fronti per la Fight Club Frasca Academy. Dai tatami ai ring, dai campi di gara Regionali ai tornei di Powerlifting, i risultati ottenuti sono la prova tangibile di un’organizzazione che non solo punta all’eccellenza sportiva ma anche alla crescita personale e al benessere dei suoi atleti. La Frasca Academy si proietta così verso le prossime sfide con rinnovato entusiasmo e con la certezza di poter contare su una squadra di atleti e allenatori motivati e capaci di affrontare ogni sfida che il futuro riserva. Grande soddisfazione dello Staff ed in particolare del Presidente Fight Club Lamberto Frasca .