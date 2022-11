‘Artisti per la Casa del Combattente’, l’iniziativa dell’ANMI di Latina

“Artisti per la Casa del Combattente” è la nuova iniziativa per promuovere la “Casa del Combattente” come “LUOGO DEL CUORE” del FAI, avviata dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI), Gruppo di Latina.

Saranno 4 gli eventi che si svolgeranno nello storico edificio progettato dall’Architetto Oriolo Frezzotti, in cui alcuni Artisti faranno “dono” delle proprie arti:

– sabato 5 novembre, ore 21.00, l’esibizione di Maurizio Vizzino, giovane e talentuoso cantautore che eseguirà le proprie canzoni accompagnandosi con chitarra e digital piano;



– da sabato 12 novembre, con il vernissage previsto alle ore 17.30, la Collettiva d’Arte curata dalla pittrice Roxy che espone le proprie opere insieme a quelle di altri dieci Artisti: Carlo Pasqualucci, Andrea Arminio, Bruna Battaglia, Rocco Marcocci, Antonella D’Erme, Gisella Santucci, Greta Pezzoli, Ida Costa, Laura Martufi e Carla Cervelli. L’esposizione delle opere sarà accessibile fino alla sera di venerdì 18, con il finissage che farà da “cornice” allo spettacolo del Duo Serenata Napulitana;

– venerdì 18 novembre, ore 21.00, lo spettacolo “Stasera Ridiamo Noi …”, l’umorismo nella Canzone Napoletana del ‘900, interpretato dal Duo Serenata Napulitana costituito da Antonio de Asmundis (voce) e Gianluca Masaracchio (chitarra);

– venerdì 2 dicembre, ore 19.30, il “Concerto per Santa Barbara” con il Quintetto di Ottoni costituito da Claudio Braccioforte e Gabriele D’Amici (trombe), Lorenzo di Bari (corno), Fabrizio Cecconi (trombone) e Angelo Peluso (tuba).

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e saranno l’ulteriore occasione per esprimere il proprio voto a favore della “Casa del Combattente” come Luogo del Cuore.

L’auspicio del Gruppo ANMI Latina è che possa essere raggiunto un buon punteggio entro il 15 dicembre 2022, data in cui terminerà l’11acampagna del FAI – Fondo Ambiente Italiano.