ARTOWN, Latina a Colori: il nuovo progetto di Solidarte

“ARTOWN, Latina a Colori” è il contributo che l’Associazione Solidarte vuole dare alla città di Latina in questo inizio di anno. L’iniziativa prevede l’installazione di un “muro virtuale” all’interno di Piazza del Popolo che Solidarte metterà a disposizione di tutti gli artisti che vogliono “donare” un’opera alla città. Un vero e proprio augurio collettivo in un momento così complesso per tutti a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Solidarte, inoltre, realizzerà un totem multimediale in grado di proiettare tutte le opere partecipanti sui muri della città. Il totem verrà ospitato prima in uno spazio messo a disposizione dall’Assessorato alla Cultura, e poi reso itinerante presso spazi privati o pubblici, e a disposizione di coloro che vorranno ospitarlo.

Gli artisti interessati dovranno trasmettere entro il 30 gennaio 2021 la foto dell’opera in formato digitale (preferibilmente formato jpg) e in alta risoluzione, all’indirizzo di pota elettronica info@latinasolidarte.it.

Le foto delle opere che rispetteranno i requisiti richiesti, saranno installate sul muro virtuale e condivise sui canali di comunicazione di Solidarte (Facebook, Twitter, Instagram).

Il progetto “ARTOWN, Latina a Colori” è inserito nella programmazione delle iniziative “La Cultura e l’Arte al tempo del Covid19” e verrà realizzato con il contributo del Comune di Latina.