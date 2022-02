Asfalto sulle strade provinciali, lavori di rifacimento da Latina a Prossedi

Al via i lavori di riasfaltatura sulle seguenti strade provinciali:

AREA NORD:

Riasfaltatura di circa 200 ml della S.P. Norma-Cori (COMUNE DI NORMA);

Riasfaltature di circa 500 ml. della S.P. B.go Piave Cisterna (COMUNE DI LATINA),

Riasfaltatura di circa ml. 1000 della S.P. Ex 148 (COMUNE DI APRILIA),

Riasfaltatura di circa ml. 1000 della S.P. Monfalcone (COMUNE DI LATINA)

Riasfaltatura di circa 200/300 ml della S.P. Ninfina I° in corrispondenza del tornante interessato da cedimento al confine comunale di Bassiano;

AREA CENTRO:

Riasfaltatura di circa 1000 ml della S.P. Segheria, dalla Rotatoria di Zi Maria verso la S.P. Litoranea (COMUNE DI LATINA),

Riasfaltatura della S.P. Piccarello per circa 2500 ml., dall’intersezione della S.P. Congiunte verso l’Appia (COMUNE DI LATINA),

Riasfaltatura della S.P. B.go San Michele Pontinia Appia dal km. 2+000 al km. 3+150 (COMUNE DI LATINA),

Riasfaltatura della S.P. Migliara 51 per circa ml. 900, dal Canale Botte verso la S.S. 148, (COMUNE DI SABAUDIA),

(COMUNE DI SABAUDIA), Riasfaltatura della S.P. Roccasecca dei Volsci per circa ml. 1500 (COMUNE DI PRIVERNO),

Riasfaltatura della S.P. Ex 156 ml. per circa ml 200 (IN COMUNE DI PROSSEDI) per l’eliminazione di un cedimento stradale.

In questo modo la Provincia di Latina inizia a mettere in sicurezza quei tratti di strada che hanno presentato negli ultimi tempi non poche difficoltà per chi li percorreva con autovetture, mezzi pubblici, nonché mezzi pesanti.