Asili e scuole dell’infanzia, la FP CGIL annuncia la protesta per il 30 aprile

Il sistema educativo per la prima infanzia a Latina finisce al centro della protesta sindacale. La FP CGIL ha indetto per il 30 aprile, dalle 11 alle 13, un’assemblea pubblica in piazza del Popolo, in concomitanza con il Consiglio comunale sulla variazione di bilancio.

Al centro della mobilitazione, la mancanza di certezze sulle risorse per le gare d’appalto di asili nido e scuole materne in scadenza il 30 giugno 2026. Secondo il sindacato, il rischio è una riduzione dei posti disponibili e un indebolimento complessivo del servizio.

La FP CGIL denuncia anche il mancato confronto con l’amministrazione e chiede garanzie su continuità dei servizi, tutela dei lavoratori e applicazione dei contratti.

Senza risposte concrete, annunciano i sindacati, la mobilitazione è pronta a crescere fino allo stato di agitazione e al coinvolgimento del Prefetto.