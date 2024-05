Asili Nido, Calandrini (FdI): “Grazie a Governo in Provincia fondi per 466 posti culla”

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Senatore Nicola Calandrini, ha espresso apprezzamento per l’investimento del Governo nei piccoli Comuni della Provincia di Latina, con fondi per asili nido. Questo piano prevede 466 posti culla, contribuendo al sostegno delle famiglie e all’attrattività dei piccoli centri. Calandrini ha sottolineato l’importanza di fornire servizi concreti per migliorare la vita dei cittadini, evidenziando la volontà del Governo di centrodestra di rispondere alle esigenze delle comunità locali:

“E’ una grande opportunità, per molti dei Comuni della nostra Provincia, quella messa a disposizione dal Governo con la firma del decreto relativo al nuovo piano asili nido PNRR. A fronte di un investimento nazionale di 734,9 milioni di euro, ben 11 milioni e 184 mila euro sono destinati alla Provincia di Latina. Fondi che serviranno per riconvertire ad asili nido immobili pubblici inutilizzati o per aumentare i posti in asili nido già esistenti e capienti. Un sostegno concreto per quelle coppie che decidono di avere figli e che potranno così con più facilità coniugare il sacrosanto diritto ad essere genitori e allo stesso tempo la volontà di dedicarsi alla propria carriera lavorativa. E’ questo il welfare che piace al Governo Meloni. Non incentivi a pioggia come è stato per il Superbonus o il reddito di cittadinanza ma servizi per migliorare la vita dei nostri cittadini”.