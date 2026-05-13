Asili nido, Censi replica alla Fp Cgil: “Nessuna ingerenza, solo rispetto delle regole

L’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Latina, Federica Censi, interviene dopo le dichiarazioni diffuse dalla Fp Cgil e respinge le accuse di ingerenza nella gestione delle comunicazioni relative agli asili nido e ai servizi per l’infanzia.

La rappresentante della giunta chiarisce la posizione dell’amministrazione comunale, sostenendo che ogni passaggio sia stato compiuto nel rispetto delle norme e delle prerogative sindacali. Al centro della vicenda ci sono le comunicazioni intercorse con l’organizzazione sindacale e, in particolare, il richiamo alle disposizioni previste dallo Statuto dei lavoratori e dai contratti collettivi nazionali.

“È doveroso precisare – dichiara l’assessore Censi – che l’azione dell’Amministrazione è stata guidata esclusivamente dal principio di legalità e dalla corretta applicazione della normativa vigente. Definire ‘ingerenza’ un richiamo puntuale allo Statuto dei lavoratori e ai Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) è una lettura distorta dei fatti, che non tiene conto del contesto istituzionale in cui abbiamo operato”.

Secondo Censi, quindi, l’intervento del Comune non avrebbe avuto alcuna finalità di pressione o condizionamento, ma sarebbe stato limitato a un richiamo formale al quadro normativo di riferimento. L’assessore sottolinea inoltre che la risposta dell’ente è arrivata a seguito di una richiesta precisa avanzata dalla stessa sigla sindacale.

“La mia presunta ‘ingerenza’ – prosegue l’assessore Censi – è consistita semplicemente nel richiamare la normativa vigente in materia e nell’invitare allo svolgimento dell’assemblea secondo le previsioni di legge. Vorrei rilevare che non si tratta di un atto d’imperio, considerato che abbiamo fornito un riscontro formale ad una loro esplicita richiesta.”

A sostegno della posizione dell’amministrazione, l’assessore richiama anche la nota protocollo numero 78666/2026, documento che, secondo quanto evidenziato da Censi, confermerebbe il corretto operato del Comune e il rispetto degli spazi riconosciuti alle organizzazioni sindacali.

“Il nostro obiettivo – prosegue Censi – è sempre stato quello di garantire il diritto d’assemblea nella massima trasparenza e sicurezza. A riprova della nostra totale apertura al dialogo è già stato convocato per il giorno 20 maggio alle ore 9.30, presso la sala eventi di Piazza del Popolo 14, un Tavolo tecnico, con tutte le organizzazioni sindacali, dedicato alle problematiche dell’Appalto Asili Nido.”

L’assessore conclude confermando la disponibilità dell’amministrazione a proseguire il confronto con tutte le sigle sindacali, auspicando che il dialogo possa andare avanti in un clima di rispetto istituzionale e nel pieno riconoscimento dei rispettivi ruoli.