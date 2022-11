Asl di Latina, open day vaccinale contro Papilloma e Meningococco

Sabato 19 novembre 2022 la Asl di Latina ha organizzato un open day dedicato al recupero delle vaccinazioni HPV e Meningococco B negli adolescenti.

L’iniziativa é riservata a ragazze e ragazzi dai 12 ai 15 anni non ancora vaccinati, nati nel 2007, 2008, 2009 e 2010, e permette di accedere senza necessità di prenotazione fino ad esaurimento disponibilità alle vaccinazioni gratuite contro il Papilloma virus e contro il Meningococco B.

L’emergenza Covid ha avuto un impatto negativo sulle vaccinazioni raccomandate nella fascia adolescenziale, in particolare quelle contro il papillomavirus e quella contro il meningococco B, che già avevano fatto registrare un calo negli anni precedenti a causa delle concentrazioni sulle vaccinazioni rese obbligatorie dalla legge del 2017.

L’Azienda al fine di sottolineare l’importanza di tale vaccinazione ha realizzato il primo “open day” gratuito contro il Papilloma virus e contro il Meningococco B, nella giornata di sabato 19 novembre dalle ore 8.30 alle 13.00, presso i seguenti centri di vaccinazione età evolutiva:

– APRILIA (Distretto1) – Via Giustiniano snc Tel. 06/928634059

– LATINA (Distretto2) – Piazzale Carturan 7 Tel. 0773/6553009

– PRIVERNO (Distretto3) – Via Torretta Rocchigiana Tel. 0773/910831

– TERRACINA (DIstretto4) – Via Firenze (c/o P.O Fiorini) Tel. 0773/708805

– GAETA (Distretto5) – Salita Cappuccini (c/o P.O. Monsignor Di Liegro stanza 4R e 3R) Tel.

0771/779484