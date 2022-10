Gastroenterologia, ASL sui ritardi degli esami all’ospedale Formia

A causa della carenza di dispositivi verificata negli ultimi giorni all’ospedale di Formia, si sottolinea che non si è determinato nessun ritardo per le prestazioni urgenti, mentre è stato necessario il rinvio di alcuni esami programmati già in parte recuperati.

Dispositivi che erano necessari unicamente all’esecuzione degli esami di colonscopia operativa, causati da problemi di fornitura già risolti.

L’unità di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva del DEA di I e II livello garantisce alla cittadinanza pontina la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie dell’apparato gastroenterico, in elezione ed in regime di emergenza/urgenza con competenza e efficienza, grazie a una dotazione tecnologica adeguata e una elevata professionalità degli operatori

La Direzione Generale dell’azienda, infatti, proprio per la strategicità del settore, ha intrapreso, nell’ultimo anno un processo di riorganizzazione con miglioramento e implementazione dei servizi resi al cittadino.

Sono stati acquistati 5 gastroscopi, 4 colonscopi e 3 colonne endoscopiche dedicate allo screening, trasferite 2 unità infermieristiche e reclutata di una nuova unità dirigenziale, cosi da assicurare una sempre maggiore efficienza e accessibilità alle prestazioni, particolarmente nell’ambito dello screening di II livello.