ASL Latina, Sabrina Cenciarelli la nuova commissaria straordinaria

Oggi pomeriggio il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha nominato con effetto immediato Sabrina Cenciarelli, commissario straordinario della Azienda sanitaria locale di Latina fino all’individuazione del nuovo Direttore generale.

La dottoressa Cenciarelli è laureata in Lettere e Scienze politiche, ha ricoperto l’incarico di direttore amministrativo presso la Asl Roma C ed è stata coordinatrice dell’area Economica Finanziaria e della committenza e direttore di Gestione procedure d’acquisto e contratti presso la Asl Roma B. Vanta dunque un curriculum di prim’ordine e una grande esperienza in materia di direttore dell’area Integrazione amministrativa, di Acquisizione Beni e Servizi, di Controllo di Gestione e Programmazione aziendale.