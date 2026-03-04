ASL potenzia la cardiologia: ore triplicate a Sezze e Priverno

La ASL di Latina ha dato il via a un significativo potenziamento dei servizi di cardiologia presso le strutture di Priverno e Sezze. L’obiettivo è chiaro: ridurre le liste d’attesa e garantire interventi più rapidi per le patologie tempo-dipendenti.

Presso la casa della salute, il servizio ha già iniziato ad ampliare i propri orari da questa settimana. Oltre al consueto appuntamento del giovedì (7:30-17:30), è stata introdotta una nuova sessione: Lunedì: dalle ore 9:00 alle 17:00.

Il cambiamento più radicale riguarderà Sezze, dove le ore di attività specialistica passeranno da 6 a 18 a settimana.

L’obiettivo sarà quello di triplicare la presenza specialistica sul territorio entro la fine di marzo, in concomitanza con i lavori che trasformeranno la struttura in una moderna casa di comunità.

Lo scompenso cardiaco e le altre patologie del cuore richiedono percorsi assistenziali integrati e, soprattutto, rapidi. Aumentare la presenza dei medici sul territorio permette di “intercettare” i pazienti prima che la situazione diventi critica, salvando, di fatto, vite umane.

Grazie a questo investimento, i cittadini dei Lepini potranno accedere più facilmente a prime visite ed esami specifici senza doversi necessariamente spostare verso il capoluogo, decongestionando così anche i grandi centri ospedalieri.