Assalto dei gabbiani a scuola, chiuso un ingresso al Filosi di Terracina

Studenti e personale scolastico costretti a cambiare percorso a causa dei gabbiani. La dirigenza dell’istituto “Bianchini-Filosi” ha disposto la chiusura temporanea del cancello posteriore della scuola per motivi di sicurezza, vietando il passaggio sia in entrata che in uscita. Il provvedimento si è reso necessario dopo che nell’area retrostante l’edificio sono stati segnalati alcuni esemplari di gabbiano con atteggiamenti particolarmente aggressivi e difensivi. Per accedere alla struttura, tutta la comunità scolastica dovrà utilizzare esclusivamente l’ingresso principale di via Pantanelle, evitando inoltre di sostare nelle vicinanze del varco chiuso.

Secondo gli esperti, l’improvvisa aggressività dei volatili sarebbe legata al periodo della nidificazione o alla necessità di proteggere i piccoli appena nati, situazioni in cui i gabbiani percepiscono il passaggio delle persone come una minaccia. Per limitare il problema, la scuola ha raccomandato a tutti di non abbandonare residui di cibo nei cortili esterni, così da non attirare ulteriormente gli animali. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Forestale per monitorare la situazione. Al momento non sono possibili interventi drastici, i gabbiani rientrano tra le specie protette e le normative vigenti vietano qualsiasi azione che possa disturbare o danneggiare la loro riproduzione.