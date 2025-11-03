Assistenza scolastica e CAA in crisi, l’assessore Tesone risponde all’attacco del Pd

Dopo le dure critiche arrivate dal Partito Democratico e in particolare dalla consigliera comunale Valeria Campagna, che aveva denunciato ritardi, riduzioni di ore e disagi per studenti e operatori del servizio di assistenza scolastica e Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), arriva la replica dell’assessora all’Istruzione Francesca Tesone. In una nota diffusa, l’assessora ha definito le dichiarazioni del Pd “strumentali” e ha voluto chiarire alcuni aspetti legati alla gestione del servizio.

“L’attuale situazione deriva dal nuovo bando di assistenza scolastica educativa e specialistica, comprensiva della CAA, aggiudicato alla cooperativa Osa – ha spiegato Tesone – che ha dovuto tener conto delle modifiche introdotte dalla Regione Lazio, la quale ha ritirato i fondi destinati ai Comuni per la CAA”. Secondo l’assessora, il Comune di Latina è intervenuto per evitare che bambini e famiglie restassero senza supporto. “Per garantire la continuità del servizio – ha proseguito – il Comune ha deciso di farsi carico direttamente della componente CAA, utilizzando risorse comunali proprie. È evidente che ciò abbia comportato un adeguamento delle ore, non essendo più disponibile il contributo regionale”.

Tesone ha inoltre sottolineato di aver seguito personalmente l’evoluzione della vicenda: “Ho incontrato più volte operatori, famiglie e organizzazioni sindacali per assicurare trasparenza e collaborazione. È già stata programmata la convocazione del tavolo tecnico con le parti interessate, la cooperativa Osa e la Garante regionale per l’Infanzia Monica Sansoni, per monitorare e migliorare ulteriormente l’organizzazione e la qualità del servizio”. In merito poi alla sua assenza alla Commissione Istruzione, che aveva suscitato polemiche, Tesone ha chiarito: “Non ho potuto partecipare per motivi di salute sopraggiunti in mattinata. Ciò non toglie che l’impegno e l’attenzione siano sempre stati costanti, come dimostrato dai continui confronti con le parti coinvolte”.

L’assessora ha infine rivendicato i risultati ottenuti dall’amministrazione guidata dalla sindaca Matilde Celentano, ricordando alcune novità introdotte con il nuovo bando: “Abbiamo garantito la continuità del servizio anche nel periodo estivo, assicurato 24 ore settimanali per ciascun operatore, in linea con le richieste sindacali, e dedicato particolare attenzione alla formazione del personale. L’obiettivo resta quello di costruire un percorso di inclusione reale e concreto per tutti gli studenti”.