Associazione Borgo Sabotino 2.0 in soccorso della Rodari, donato materiale per le attività

L’Associazione Borgo Sabotino 2.0 ha voluto dare un segnale di solidarietà e supporto alla scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” di Latina, raccogliendo l’appello del consigliere comunale Giuseppe Coriddi. Dopo gli atti vandalici che hanno devastato le aule e danneggiato il materiale scolastico, l’associazione ha deciso di intervenire con una donazione speciale.

“Non potevamo restare indifferenti – ha dichiarato Sinue’ Basciu, presidente dell’associazione –. La consegna del materiale rappresenta un gesto di vicinanza e un messaggio di coesione per insegnare alle nuove generazioni il valore della solidarietà”. Tra gli oggetti donati: giochi, materiali per attività creative, cuscini per il riposo dei bambini, igienizzanti, e una stampante wireless.

“La scuola – afferma Basciu – è un patrimonio di tutta la comunità, e come tale va protetta e sostenuta”. Questo intervento fa parte di un progetto più ampio che ha già toccato i reparti di pediatria e neonatologia dell’ospedale Santa Maria Goretti e altre strutture educative. Grazie alle donazioni di aziende locali, l’associazione promuove una politica antispreco che invita a utilizzare l’invenduto per aiutare chi ha bisogno.