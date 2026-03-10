Associazione “In Ricordo di Daniele”, nuova donazione in ospedale

Un gesto concreto di solidarietà che unisce innovazione e attenzione verso i pazienti. Questa mattina l’associazione In Ricordo di Daniele ha donato una moderna poltrona-letto destinata alla sala operatoria di oculistica dell’ospedale Dono Svizzero, nella città di Formia.

Si tratta di un dispositivo all’avanguardia che permetterà di migliorare il comfort e la sicurezza dei pazienti durante la preparazione agli interventi. La poltrona, infatti, consente al paziente di sedersi comodamente senza dover salire direttamente sul lettino operatorio con l’assistenza del personale sanitario. Attraverso un sistema di pedali meccanici, la seduta si trasforma progressivamente in un lettino, mantenendo il paziente nella stessa posizione. La struttura è progettata per sostenere fino a 250 chilogrammi.

La donazione rappresenta un ulteriore passo nell’attività solidale portata avanti da anni dall’associazione guidata da Antonietta Montagner, nata per ricordare il figlio Daniele e sostenere concretamente il sistema sanitario locale. In quasi tre decenni di impegno, l’associazione ha contribuito alla donazione di diversi macchinari e attrezzature destinate ai reparti ospedalieri.

«Sono soddisfatta per tutto quello che siamo riusciti a realizzare in questi 27 anni – ha dichiarato Antonietta Montagner –. In ospedale non servono solo strumenti utili, ma anche colore e calore, per rendere questi luoghi meno tristi e più vicini alle persone».

Durante la consegna della nuova attrezzatura erano presenti anche membri del personale sanitario e sostenitori dell’iniziativa. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’équipe medica e infermieristica del reparto, oltre a Maria Helena Montagner, Mario Montagner, Roberta Colazingari – socia fondatrice dell’associazione – e Serena Parlapiano, per il sostegno e la collaborazione nelle attività solidali.

L’associazione ha voluto infine ringraziare tutte le persone che, negli anni, hanno contribuito e continuano a sostenere le iniziative benefiche dedicate alla memoria di Daniele, permettendo di realizzare donazioni che migliorano concretamente i servizi sanitari del territorio.