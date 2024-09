Associazione Vittime della Strada, giovedì l’incontro con il Prefetto di Latina

L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Aps, nelle sedi di Latina e Frosinone, ha ottenuto un’importante occasione di confronto con le istituzioni. Infatti, il 5 settembre prossimo, una delegazione dell’associazione, guidata da Giovanni Delle Cave, responsabile provinciale e padre di Eros, sarà ricevuta dal Prefetto di Latina. Questo incontro rappresenta una risposta positiva alle istanze dell’associazione, che ha chiesto la creazione di un tavolo di alto profilo istituzionale per affrontare con urgenza la prevenzione dell’incidentalità stradale.

All’ordine del giorno dell’incontro ci sarà anche la messa in sicurezza della rotonda tra via del Lido e via Nascosa a Latina. L’associazione, nei giorni scorsi, ha presentato un esposto alla Procura di Latina riguardante la questione. L’impegno dell’associazione è costante e mirato a migliorare la sicurezza stradale e a sensibilizzare le istituzioni sui temi della prevenzione degli incidenti.