Associazioni sportive, giovedì il seminario coaching gratuito

Si terrà giovedì 30 novembre 2023, dalle ore 17 alle 20 presso il cinema Enal – Casa di quartiere Latina Scalo, il seminario coaching denominato “Nella testa del campione” a cura del Mental Coach professionista Marco Delle Fontane.

L’evento, gratuito ed aperto al pubblico, sarà destinato a tutte le associazioni sportive e prevede tra gli altri, l’intervento dell’Assessore allo Sport del Comune di Latina, Andrea Chiarato e di Daniele Valerio Presidente provinciale Opes Latina e presidente della Consulta dello Sport del Comune di Latina.

“Credo che l’aspetto mentale ed emotivo sia soprattutto oggi ciò che più fa la differenza nei risultati che ognuno di noi ottiene in ogni area personale, professionale o sportiva – spiega il coach Marco Delle Fontane – Entrando nell’ambito sportivo si allena sempre di più la parte fisica e quella tecnica dell’atleta, ma cosa invece riguardo l’aspetto mentale ed emotivo? Guardiamo i più grandi sportivi ad esempio, qual è il fattore determinante che li porta a rimanere ai vertici per anni? Le abilità fisiche? Quelle tecniche? Quanti ne abbiamo visti e continuiamo a vederne dotati fisicamente o tecnicamente che finiscono per risultare dei fuochi di paglia? Se prendiamo i più grandi campioni dello sport – prosegue Delle Fontane – qualunque questo sia, dai vari Djokovic, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan o Valentino Rossi, ciò che li distingue e gli permette di rimanere ai vertici per anni è un fattore: la propria mentalità e l’abilità di saper cavalcare i momenti peggiori e trarne vantaggio. Tutti da giovani studiamo discipline primarie come italiano, matematica, storia e le altre che ci garantiscono una grande istruzione di base, ma chi ci insegna come funzionano quei meccanismi chiave che impattano più di ogni altro sulla nostra vita? Chi ci insegna a migliorare la nostra gestione mentale ed emotiva? Chi ci insegna ad affrontare uno stato emotivo limitante e come questo può invece essere ascoltato e cavalcato per migliorare la propria vita? Un atleta preparatissimo fisicamente e tecnicamente che performance avrà se prima della competizione sarà dominato da stati di ansia, preoccupazione e paura? Ringrazio – conlcude Delle Fontane – l’amministrazione e l’assessorato allo sport per quest’occasione di confronto con i giovani poiché vedo il seminario “Nella testa del campione” come una sfida straordinaria attraverso cui ho la possibilità di trasmettere ai giovani atleti un messaggio, sia questo relativo ad una propria brillante carriera sportiva o anche semplicemente professionale: qualunque grande risultato desideriate realizzare la sfida più grande da affrontare sarà sempre quella con l’avversario nella vostra testa”.

Sarà l’occasione per potenziare il mondo dell’associazionismo, attraverso un momento di vero approfondimento nell’ambito della formazione sportiva e di promozione socio educativa, assistendo al primo seminario di sport choaching gratuito ed aperto a tutti.