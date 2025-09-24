Astral, Giuseppe Simeone: un nuovo pontino alla guida

Sarà Giuseppe Simeone, ex consigliere regionale di Forza Italia, a guidare l’Astral, l’azienda pubblica che gestisce le infrastrutture stradali del Lazio. La nomina è arrivata ufficialmente con il decreto firmato dal presidente della Regione, Francesco Rocca, che ha messo così fine a settimane di attesa dopo l’uscita dell’ingegnere Antonio Mallamo.

Per il formiano si tratta di un incarico di grande rilievo, che riporta un pontino al vertice della società regionale, dopo l’esperienza, anni fa, di Titta Giorgi. Una scelta che conferma le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi e che consegna a Forza Italia un ruolo di primo piano nella governance dell’azienda, non senza qualche frizione interna alla maggioranza.

Proprio sulla guida di Astral, infatti, si era consumato uno dei nodi politici tra gli alleati di governo. Forza Italia infatti avrebbe preferito la riconferma, per la quarta volta, di Mallamo, mentre Fratelli d’Italia si sarebbe opposta, puntando a un cambio di rotta. L’incarico avrà la durata di due anni e sarà a titolo gratuito.