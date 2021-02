Astrazeneca, da oggi vaccini per insegnanti, forze dell’ordine e LSU under 55

LATINA – Al via da oggi alle inoculazioni del vaccino di AstraZeneca, autorizzato dall’Aifa e destinato alla popolazione di età maggiore di 18 anni e inferiore ai 55.

Il vaccino AstraZeneca attualmente è utilizzato in Inghilterra, Germania e Francia fino ai 65 anni di età. L’OMS ne auspica infatti l’utilizzo anche nella popolazione più anziana.

L’introduzione di questo terzo vaccino permetterà di vaccinare un’ampia fascia di popolazione che altrimenti non sarebbe stata vaccinata al momento, in quanto la produzione del vaccino Pfizer e Moderna è limitata ai cittadini ultraottantenni e fragili.

Importantissimo bloccare massivamente il virus impedendone la circolazione non solo nella popolazione più fragile ma anche in quella meno fragile ma più esposta, riducendo i contagi evitando di non avere una terza ondata epidemica nei prossimi mesi.

A chi è destinato

Per questo insegnanti, forze dell’ordine e lavoratori socialmente utili devono essere protetti affinché si preservino i servizi essenziali e irrinunciabili come l’educazione, la sicurezza e l’assistenza sociale come da raccomandazioni ministeriali. In questi primissimi giorni giorni verranno vaccinati anche medici libero professionisti e farmacisti, esclusi dalla prima fase. Poi si passerà alla vaccinazione di massa, secondo l’anno di nascità.

Dove sarà somministrato

I centri di somministrazione del Vaccino AstraZeneca della Asl di Latina sono situati presso gli HUB di Latina in via Vittorio Veneto presso il Centro Sociale Anziani e a Terracina presso l’Ospedale ‘Fiorini’.

Si tratta di un totale di 280 vaccinazioni nella prima settimana fino ad arrivare nella seconda settimana a 400 vaccinazioni. A Formia presto sarà attivato un nuovo centro che si affiancherà a quello presente all’ospedale ‘Dono Svizzero’.