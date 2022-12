Atletica, è boom di adesioni ai Giochi Scolastici Opes

Un successo al Campo Coni di Latina dove questa mattina si sono disputati i “Giochi Scolastici Opes” per la disciplina dell’atletica alla presenza di 700 studenti degli istituti secondari di primo grado di Latina.

Il progetto, che ha preso il via nelle scorse settimane è patrocinato da Provincia di Latina, Comune di Latina, Comune di Fondi e promosso da Città Sport e Cultura.

La fase eliminatoria disputata, ha decretato i rappresentanti dell’atletica del settore Latina che, insieme al nord e sud pontino, accederanno alle finali provinciali del prossimo 7 dicembre. Il tutto avvalendosi della preziosa la collaborazione tecnica della Nissolino Atletica Latina 80 di Annamaria Corona e Giampiero Trivellato.

Presenti con numerosi gruppi di studenti, gli istituti: Don Milani, Da Vinci/Rodari, Borgo Faiti, Aldo Manuzio, Alessandro Volta, Giuseppe Giuliano, Frezzotti Corradini, che hanno riempito di ragazzi le corsie del Campo Coni di via Botticelli, con il coordinamento dei professori referenti del progetto tra cui Sonia Lungo, Elisa Morazzano, Cecilia Capezzuto, Giampiero Trivellato, Filomena Fusillo, Gino Ciattaglia e tanti altri presenti.

Alle batterie di partenza de Il Più Veloce di Latina, questo è il nome della gara di velocità e dello Scuola Cross, tantissimi alunni distinti nelle categorie Primini, Ragazzi e Cadetti. Suddivise le partenze maschili e femminili, il ciak del via rompeva l’emozione dei ragazzi, alcuni dei quali si cimentavano per la prima volta in una gara vera e propria. Ed ecco allora che i sorrisi e i commenti soddisfatti all’arrivo, lasciavano solo il ricordo del tremore alle gambe degli interminabili minuti che li separavano dallo start.

Presenti in gara ed alle premiazioni, il segretario generale Opes Davide Fioriello, il presidente provinciale Opes Latina Daniele Valerio, il segretario generale di Città Sport Cultura Stefano Pedrizzi, il dirigente provinciale Opes Andrea Chiarato, il fiduciario Coni Daniele Zemella, il dirigente regionale Opes Angelo Berti, il presidente provinciale Fidal Giampiero Trivellato, il presidente della Nissolino Atletica Latina 80 Annamaria Corona.

“Una splendida mattinata sportiva – commenta Davide Fioriello segretario generale Opes – che dà la giusta motivazione per continuare ad investire sul futuro dei nostri giovani attraverso l’educazione sportiva. Negli anni, progetti come questo, stanno lasciando un segno e sono molti coloro che iniziando dalla spinta scolastica, si ritrovano a proseguire un percorso sportivo coinvolgente. Le nuove generazioni – aggiunge – vanno incentivate ed i Giochi Scolastici Opes nati come una scommessa, contribuiscono a tale crescita e potenziamento di differenti discipline. Ringrazio tutti i ragazzi che hanno preso parte alle gare, le loro famiglie ed i professori che si sono adoperati per la riuscita della manifestazione”.

Di seguito i primi 3 piazzamenti per categoria.

Scuolacross – Cadette

Tartaglione Alessia 2009 Don Milani Passamonti Giulia 2009 Frezzotti – Corradini Pretto Sofia 2009 G. Giuliano

Scuolacross – Cadetti

Folguru Tommaso 2009 Borgo Faiti Civitelli Federico 2009 Frezzotti – Corradini Petkov Samuele 2009 A. Manuzio

Scuolacross – Ragazze

Concetti Bianca Maria 2010 G. Giuliano Morgante Anita 2010 G. Giuliano Tiralongo Giorgia 2010 A. Volta

Scuolacross – Ragazzi

Sopracordevole Christian 2010 Frezzotti – Corradini Bianchi Filippo 2010 A. Volta Natalizi Francesco 2010 G. Giuliano

Scuolacross – Primine

Cannizzo Alessandra 2011 G. Giuliano Cangianiello Gioia 2011 G. Giuliano Milani Beatrice 2011 A. Manuzio

Scuolacross – Primini

Farina Alfonso 2011 A. Volta Fiorot Alessio 2011 L. Da Vinci Amadoro Davide 2011 A. Manuzio

Velocità – Cadette 2008/2009

Tartaglione Alessia Vian Elisa Santucci Flavia

Velocità – Cadetti 2008/2009

Barbato Roberto Folgari Tommaso Barena Federico

Velocità – Ragazze 2010

Raponi Sofia Chinaglia Ludovica Vassallo Adriana

Velocità – Ragazzi 2010

Bianchi Filippo e Torre Pietro Garofano Riccardo

Velocità – Primine 2011/12

Cannizzo Alessandra Alice Castello Marta Proietti Giada

Velocità – Primini 2011/12

Pittia Francesco Zanetti Matteo Giacomini Francesco

Opes ringrazia gli sponsor ufficiali Bianchi Assicurazioni, Stratego, Alvi Distributori Automatici, Ibms Design, Autoitalia, Autoeuropa e Net in Progress ed i partner dell’iniziativa Sport85 e Centro Sportivo Going.

I Giochi Scolastici Opes proseguiranno con altri appuntamenti previsti fino al mese di gennaio. È possibile restare aggiornati e consultare le foto di alcuni dei momenti dei Giochi Scolastici sulla pagina Facebook e instagram Opes Latina.