Atletica, impresa pontina a Catania: i Master della Nissolino Intesatletica chiudono 11esimi

Straordinaria impresa della squadra Master della Nissolino Intesatletica di Latina, protagonista a Catania nella finale nazionale che ha visto sfidarsi le migliori 24 società italiane. Dopo aver conquistato a luglio, per la prima volta nella loro storia, la qualificazione con il 17° posto su oltre 150 club partecipanti, gli atleti pontini hanno compiuto un’autentica scalata, chiudendo la rassegna all’undicesimo posto.

Un risultato che, come sottolinea il presidente Annamaria Corona, conferma la crescita esponenziale della squadra: “Siamo stati proprio bravi! Dopo la 30esima posizione nel 2024, quest’anno ci siamo qualificati con la 17esima piazza nazionale, e poi il capolavoro nella finale in terra sicula dove scaliamo ben 6 posizioni e finiamo 11esimi! Non male come crescita. Con la qualificazione per la finale di Catania abbiamo completato il quadro e siamo l’unica società del Lazio (e penso una delle poche d’Italia) che ha raggiunto una finale nazionale dall’under 18 ai Master, passando per under 20 ed assoluti! Complimenti ai ragazzi che hanno fatto si che un sogno diventasse realtà. Il tutto avvalorato da assenze importanti per infortuni vari come Blanco e Graziosi nel settore salti e Iazzetta nei lanci.”

Ora il settore veterani si prende una breve pausa, mentre al Campo Coni di Latina sono già ripartiti i corsi per avvicinare nuovi talenti. Intanto l’attenzione si sposta sul prossimo impegno: la finale nazionale Under 18 in programma a Molfetta, dove una ventina di giovani atleti della Nissolino Intesatletica difenderanno i colori pontini.