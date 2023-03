Atletica, Nissolino in evidenza nel weekend di gare

Weekend ad alta intensità per i ragazzi dell’Atletica Nissolino Latina.

La stagione invernale è stata costellata di soddisfazioni, ad iniziare dall’inaspettato ma meritatissimo secondo posto di Salvo Di Nola negli ostacoli under 18.

Ora il ragazzo sarà impegnato a Padova negli italiani di prove multiple assieme a Davide Zuliani ed Andrea Belvisi.

Scendiamo a Gubbio e troviamo un altra pattuglia pontina con Mario Roani in testa, impegnata nei campionati Italiani di corsa Campestre.

Ci spostiamo nella costa adriatica, ad Ancona, dove sono in svolgimento gli italiani indoor riservati alla categoria Master; nell’esercito dei 1400 partecipanti oltre una ventina sono pontini.

Ultimo appuntamento di questo lungo weekend è a Roma con i campionati regionali invernali di lanci; anche qui avremo una decina di ragazzi a difendere i colori pontini dell’Atletica.