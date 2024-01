Atletica Nissolino, incetta di titoli Regionali: in tanti volano agli Italiani

L’atletica Nissolino di Latina continua a dare ottimi risultati e grande soddisfazione. Tra Rieti e Ancora c’è stata molta energia positiva e determinazione che ha portato a una raffica di titoli regionali e anche vari minimi per poter rientrare a partecipare ai campionati italiani.

A Rieti erano in palio i titoli Regionali al coperto per le categorie Allievi (under 18), Juniores (under 20), Promesse (under 23) ed Assoluti. Tra gli allievi si laureano campioni regionali, l’apriliano Niccolò Di Tullio nel salto in alto con 1,81; Yuri Gianfrancesco nell’asta con 3,80; Andrea Bernardini nel salto in lungo con il nuovo PB a 6,12.

Passando agli Juniores troviamo Alessia Forte con 5,25 nel lungo; nel peso esplode il talentuoso atleta di Sabaudia, Nico Rigoni che, al battesimo nella nuova categoria con il peso da 6 kg, spara una bordata a 14,16 che lo colloca tra i primi 10 d’Italia per la gioia del suo coach Bruno Civili.

E’ la volta dell’expoit di Lorenzo Vicinanza che con un progresso notevole nei 60 ostacoli porta a casa titolo e minimo per gli italiano con l’ottimo tempo di 8”64.

Salendo alla categoria promesse, partiamo da Josephine Molfetta, che con lo stimolo della finale supera le avversarie meglio accreditate di lei e si aggiudica i 60 metri in 7”96; nel salto triplo Alex Principi fa suo il titolo sfiorando i 13 metri (12,97).

Chiudiamo con gli assoluti iniziando da dall’asta dove Sara Ursini si arrampica all’altezza di 3 metri per portare a casa la maglia regionale 2024; nel peso da 7kg bastano 10,48 ad Emanuele Colato per il titolo.

Tra i piazzati citiamo le ottime performance di Filippo Cecconato nell’asta, argento con un bel progresso a 4,10; argento anche per Lorenzo Bovolenta che nel triplo si allunga fino a 13,45 e bronzo per Andrea Belvisi nel lungo con un buon 6,40.

Una pattuglia di atleti era di scena ad Ancona, alla ricerca di ottime performance; è così è stato per Leonardo Dalmazio che si è migliorato sia nei 200 con un buon 22”88 ed anche nei 60 ostacoli fino ad un ottimo 8”45 trascinandosi Devis Candilio a migliorarsi fino a 8”64, minimo per gli italiani per entrambi.

Sempre i due ostacolisti insieme a Salvo Di Nola e Matteo Uccellini si sono resi protagonisti di una grande staffetta 4×200 metri che gli ha garantito il pass per gli italiani della settimana prossima.