Grande inizio della stagione 2024 per l’Atletica Nissolino Latina, con circa 100 ragazzi impegnati nelle selezioni ai Campionati italiani di categoria. Campi gara il PalaCasali di Ancona, il Paolo Rosi di Roma, il Raul Guidobaldi di Rieti ed ancora Lanuvio, Ferrentino e Napoli.

Bellissima la prestazione nel Pentathlon Allievi di Andrea Bernardini, classe 2007, allenato da Mauro Trivellato, che centra ben 3 minimi per i Campionati Italiani, siglando i suoi nuovi ottimi personali: il primo nei 60hs, dove ferma il cronometro a 8″45, il secondo nel getto del peso, dove scaglia l’attrezzo da 5kg a 13 metri e 71 ed infine il terzo è proprio nel Pentathlon stesso, dove sigla in nuovo PB di 3193 punti, che gli permette di arrivare al terzo posto nella gara.Tutte performance che lo collocano tra i primi 10 del ranking nazionale under 18.

Ottime performance anche nella velocità a cominciare da Maroua Sahraoui che impressiona tutti con un dirompente 7”80 in batteria, migliorato in finale fino a 7”78 con ben 24 centesimi di miglioramento per la ragazza di origine magrebina allenata da Alessandro Giorgi. Continuiamo con la velocista classe sempre 2007, Arianna Bruscagin che, all’esordio stagionale per la gioia del suo coach Alessandro Dalla Senta, migliora di ben 30 centesimi il personale sui 60m, fermando il cronometro a 7″97! E, per soli 2 centesimi, non centra lo standard per gli italiani anche nei 60hs con il tempo di 9″45.

Bene anche Josephine Molfetta, sotto il muro degli 8 secondi con 7”97 mentre nella prova al maschile sfiorano in personale Fabio Mastracci (6”86) e Daniele Spanu (7”05) e buon progresso per Simone Verrillo sceso a 7”29. Ancora nelle multiple successo per Andrea Belvisi con un ottimo 4186 punti in previsione degli italiani di marzo dove ambisce al podio.

Registriamo anche il superamento della barriera degli 11 metri nel salto triplo per Alessia Forte. Al primo anno nella categoria juniores.

Passando a Roma, nella manifestazione su pista all’aperto buon 23”01 per Marco De Maio e sorpresa con il minimo del quartetto junior della 4×200 composta da Mario Lefano, Lorenzo Vicinanza, Christian Zito e Lorenzo Mammucari; i ragazzi hanno tirato fuori tutta la grinta necessaria per fermare il cronometro a 1’36″32, tempo utile per assicurarsi i Campionati Italiani Indoor in programma ad inizio Febbraio ad Ancona.

A Lanuvio ottimi progressi per i due marciatori master Domenico De Blasio che infrange il muro dei 17 minuti nei 3 km e Federico Dall’Aglio che scende a 17’19” seppur praticando la disciplina da soli 9 mesi. Per i cadetti, nel freddo di Rieti si mettono in luce Andrea Zito negli ostacoli ed Alessia Tartaglione sia negli ostacoli che nel tetrathlon finale dove centra un buon terzo posto. Concludiamo con la grande bordata di Alberto Locci a Roma nel lancio del peso under 16 che supera la fettuccia dei 14 metri e si pone nelle alte sfere nazionali della specialità per la soddisfazione del suo coach Davide Graziosi.