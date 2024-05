Si era parlato del Francioni, poi il dietrofront con la sfida che avrebbe dovuto svolgersi al Caporuscio di Pontinia con un massimo di 350 persone, oggi invece le nuova e ufficiale decisione: Atletico Pontinia – Terracina si gioca al Bartolani di Cisterna.

Questa mattina il Prefetto di Latina Maurizio Falco ha ricevuto i vertici delle due società ed ha preso la decisione. Il problema, principalmente di ordine pubblico, nasce dagli oltre 1500 tifosi terracinesi pronti a seguire la squadra.

Una gara fondamentale che deciderà le sorti della stagione per entrambe le compagini, per l’Atletico che vuole centrare la salvezza diretta e per il Terracina che, con una vittoria, volerebbe in Serie D. L’appuntamento è per domenica alle ore 17.00.