Atletico Roccamassima, vinta in rimonta la partita che vale la Serie D

Al palazzetto sportivo di Ferentino, l’Atletico Roccamassima dopo aver battuto in rimonta l’Edilisa Marino durate la finale dei play off, agguanta l’accesso alla Serie D di calcio a 5 per l’anno 2023-2024.

Il primo titolo dalla sua fondazione decennale, arriva dopo un anno strepitoso dalla squadra composta da Belli, Calcagni, Calicchia, Ciardi, Della Vecchia, Falconi, capitan Izzo, Latini A., Latini R., Leoni, Manciocchi, Meola, Parente, Prati, Polverini, Rulli e Tora , i quali grazie al mister Daniele Lucarelli l’anno a seguire potranno confrontarsi con squadre regionali di alto livello.