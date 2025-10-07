Attentati a Latina, dalla Regione 500mila euro per gli immobili danneggiati

Dopo le preoccupanti esplosioni che si sono verificate nel corso dell’ultimo mese in diversi quartieri di edilizia residenziale pubblica del capoluogo pontino, la Regione Lazio è voluta correre ai ripari intervienendo con un contributo straordinario destinato all’Ater di Latina per il recupero dei locali e degli alloggi danneggiati. A renderlo noto è l’assessore regionale alle Politiche abitative, Case popolari, Politiche del mare e Protezione civile, Pasquale Ciacciarelli, che ha illustrato le misure intraprese in sinergia con il presidente della Regione, Francesco Rocca, e l’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini:

“In seguito alle diverse esplosioni che si sono verificate nel corso dello scorso mese in diversi quartieri di edilizia residenziale pubblica del comune di Latina, provocando notevoli danni a locali e alloggi di proprietà dell’Ater del capoluogo pontino, abbiamo ritenuto necessario, attraverso un’azione congiunta con il presidente Rocca e l’assessore al Bilancio Righini, riconoscere un contributo eccezionale all’azienda territoriale competente per consentirne il relativo recupero. Ho creduto necessario incontrare personalmente il commissario Ater Latina, Della Pietà e il direttore Massimo Monacelli per valutare le iniziative da introdurre al fine di promuovere un modello di legalità che garantisca, in modo preventivo, la doverosa tutela e sicurezza per tutti i residenti”.