Attentato in Congo, Procaccini: “Il mio pensiero a Vittorio Iacovacci”

A cinque anni dall’attentato avvenuto nella Repubblica Democratica del Congo, in cui persero la vita l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo, si rinnovano il cordoglio e il ricordo delle istituzioni.

A intervenire è l’europarlamentare di Fratelli d’Italia-ECR Nicola Procaccini, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto al militare originario del territorio pontino.

“Cinque anni fa un vile attentato strappava alla vita l’Ambasciatore Luca Attanasio, il Carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo. È una ferita ancora aperta nel cuore della nostra Nazione”, dichiara Procaccini, sottolineando come il dolore e il cordoglio restino immutati.

Nel suo messaggio, l’eurodeputato ricorda in modo speciale Iacovacci, definendolo “figlio della mia terra, servitore dello Stato, esempio limpido di coraggio e dedizione”. E aggiunge: “Ha indossato la divisa con orgoglio, adempiendo al proprio dovere fino all’estremo sacrificio, con quella fedeltà silenziosa che rappresenta l’anima migliore dell’Italia”.

Parole che richiamano i valori di responsabilità, onore e spirito di servizio incarnati dal giovane carabiniere. “Il suo sacrificio è un’eredità morale che ci impegna a non dimenticare”, prosegue Procaccini, rinnovando “con commozione e sincera vicinanza” la solidarietà alla famiglia Iacovacci.