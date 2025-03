Attimi di terrore a Fondi, tirapugni e pugnale per intimidire i passanti: due denunce

Attimi di tensione nella notte scorsa a Fondi, dove due uomini armati hanno seminato il panico tra i passanti in Piazza del Municipio. I carabinieri, intervenuti prontamente su segnalazione al 112, hanno fermato e denunciato due cittadini indiani di 25 e 31 anni, entrambi residenti in città, per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Secondo le prime ricostruzioni, i due avrebbero impugnato un pugnale e tirapugni, minacciando chiunque si trovasse nei paraggi. Il terrore è durato pochi minuti, prima che i due decidessero di allontanarsi. Ma la fuga è stata breve: i carabinieri li hanno rintracciati poco dopo nelle vicinanze, bloccandoli e procedendo a una perquisizione.

Addosso al 25enne è stato trovato un pugnale lungo 21 cm, con una lama affilata di 14 cm, oltre a un bracciale in ferro massiccio, utilizzabile come tirapugni. Il 31enne, invece, aveva con sé due bracciali in ferro atti ad offendere.

L’immediato intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre per i due è scattata la denuncia.