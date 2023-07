Atto vandalico alla sede di FdI a Latina, le parole di Procaccini

Dopo l’atto vandalico che ha riguardato la sede di Fratelli d’Italia in via Don Morosini a Latina sono stati tanti i commenti politici del mondo del centrodestra pontino. Arrivano le parole di sgomento anche dell’europarlamentare di FdI Nicola Procaccini che definisce l’episodio con un brutto segnale verso il simbolo della destra pontina. Queste le parole :

“È un brutto segnale, l’atto vandalico compiuto ai danni dell’insegna della sede provinciale di Fratelli d’Italia a Latina. Auspico che il gesto non abbia alcun riferimento o risvolto di matrice politica, anche se resta comunque la grande amarezza per la violazione di una insegna dal valore simbolico importante. Quella targa, quella sede, rappresentano molto per la storia e i valori della destra pontina, e non solo, ed ogni gesto vile ai suoi danni, come quello dell’altra notte, è una ferita a quella storia e a quei valori”.