Atto vandalico alla sede di FdI: la condanna di Zaccheo e Bruni

“Esprimo forte condanna per l’atto vandalico compiuto questa notte in via don Morosini, a Latina, dove ignoti hanno divelto la targa di rappresentanza posta all’ingresso della sede provinciale di Fratelli d’Italia. Un atto intollerabile, un gesto vigliacco da condannare con fermezza come per ogni forma di intolleranza, da ogni parte essa provenga. – lo dichiara in una nota l’On. Vincenzo Zaccheo, già Sindaco di Latina – Tra l’altro, lo stabile che oggi ospita la sede provinciale del partito di Giorgia Meloni è stata la mia casa per oltre vent’anni, creando un legame difficile da spezzare. Esprimo dunque la mia solidarietà alla comunità di Fratelli d’Italia, donne e uomini che giornalmente si prodigano a favore del territorio e a cui va la mia massima vicinanza politica e umana”.

È un atto vile che colpisce quelle forme di democrazia partecipata che nei partite vede gli interlocutori della comunità. Ci auguriamo che sia solo un infantile e stupido atto isolato ma occorre comunque tenere alta la guardia”. A fargli eco Cesare Bruni, capogruppo di Fratelli d’Italia: “Il danneggiamento alla targa della Federazione provinciale di Latina avvenuto questa notte, rappresenta un atto gravissimo che va stigmatizzato e condannato. A prescindere dagli autori, che speriamo vengano individuati dalle forze dell’ordine, e dalla matrice dell’atto, vandalizzare la sede di un partito equivale ad attaccare la democrazia italiana e questo non è assolutamente accettabile.