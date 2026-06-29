Aumentano le misure di controllo al Circeo: identificate 75 persone

La movida estiva regala colore, gioia e spensieratezza alle località marittime, ma occhio anche all’aumento della criminalità. Lo sanno bene i carabinieri della stazione di San Felice Circeo, che hanno intensificato le operazioni di controllo straordinario sul territorio.
Ben 35 i veicoli controllati, 75 le persone – 8 con precedenti di polizia. Non mancano le visite a sorpresa alle attività commerciali: 8 gli esercizi finiti sotto la lente della autorità.
La sicurezza prima di tutto nell’estate pontina, con i militari dell’Arma pronti a proseguire con sopralluoghi e identificazioni anche nel resto della provincia.