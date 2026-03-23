Aumentono casi di Epatite A: la task force della Asl in provincia

Cresce l’attenzione sanitaria in provincia di Latina dopo l’aumento dei casi di epatite A registrato negli ultimi giorni. L’Azienda sanitaria locale ha attivato un piano straordinario di intervento per contenere la diffusione del virus e garantire la tutela della salute pubblica.

Al momento le segnalazioni complessive sono 24, distribuite in diversi comuni del territorio, tra cui Aprilia, Fondi, Formia, Latina e Terracina. Sei i pazienti ricoverati, tutti in condizioni stabili e assistiti in reparti ordinari.

L’epatite A è un’infezione acuta del fegato causata dal virus HAV, che si trasmette principalmente per via oro-fecale, attraverso il consumo di acqua o alimenti contaminati o tramite contatto diretto con persone infette.

Di fronte alla situazione, la Asl di Latina ha attivato una task force multidisciplinare coordinata dalla Direzione Generale, coinvolgendo il Dipartimento di Prevenzione, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, le strutture veterinarie e l’unità di Malattie Infettive, in raccordo con gli organismi regionali di sorveglianza.

Tra le prime misure adottate figurano controlli mirati negli esercizi di ristorazione e nei punti vendita alimentari della provincia, oltre all’invio di comunicazioni ufficiali ai Comuni e alle scuole con indicazioni operative per la prevenzione.

Un ruolo centrale è affidato anche ai medici di famiglia e ai pediatri, chiamati a sensibilizzare la popolazione sulle corrette norme igieniche, a partire dal lavaggio accurato delle mani e dal consumo di alimenti ben lavati e adeguatamente cotti, evitando prodotti crudi o poco sicuri.

Parallelamente, è allo studio con la Regione Lazio un piano di monitoraggio straordinario degli allevamenti di molluschi, considerati tra i possibili veicoli di trasmissione del virus, per rafforzare i controlli lungo tutta la filiera.

La Asl assicura che il monitoraggio resta costante e che continuerà la collaborazione tra istituzioni per garantire interventi tempestivi, informazione corretta e prevenzione efficace sul territorio.