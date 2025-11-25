Aura League, a Latina il calcio si reinventa

A Latina sta per arrivare una ventata di novità nel mondo del calcio: l’Aura League. Un format completamente nuovo che punta a rivoluzionare l’esperienza di gioco, proponendo squadre da otto giocatori, regole rivisitate e un’impostazione pensata per trasformare il campo in un vero palcoscenico sportivo.

L’idea di questo torneo innovativo è nata da Alessio Di Giulio, Gabriele De Cesaris e Gaetano Tartaglione, che hanno voluto creare un evento diverso dal solito: un torneo tra amici, ma con un tocco di creatività. “Ci siamo ritrovati a casa di un nostro amico e abbiamo iniziato a buttare giù mille idee su un foglio, tra schemi confusionari e regole inventate sul momento”, racconta Alessio Di Giulio. Dopo aver proposto il progetto ad alcuni amici, l’entusiasmo è stato immediato e tutti hanno accettato senza esitazioni.

La vera rivoluzione dell’Aura League, affiliata al Comitato Provinciale Opes Latina, sta nell’introduzione di regole particolari e carte speciali, utilizzabili una sola volta nell’intero torneo. Un sistema pensato per premiare non solo il talento, ma anche strategia e intelligenza tattica. In questo contesto, un ruolo decisivo è affidato ai presidenti delle squadre, responsabili di scegliere la carta da giocare e, soprattutto, il momento più opportuno per farlo. “Fin dall’inizio – continua Alessio – volevamo creare qualcosa che andasse oltre il classico torneo di calciotto. L’obiettivo era coinvolgere al 100% sia i giocatori che i presidenti.”

Il sistema delle carte, già sperimentato nella prima edizione, rappresenta infatti il cuore dell’Aura League, introducendo imprevedibilità sin dal fischio d’inizio. “Le carte – spiega Gabriele De Cesaris – sono pensate per aggiungere pepe, creare situazioni inattese e stimolare la creatività. Abbiamo sviluppato otto carte, con bonus sorprendenti o limitazioni improvvise. Tra le più emblematiche c’è la ‘Goal x2’: per dieci minuti, se la squadra che la attiva segna, il gol vale doppio; altrimenti viene assegnato un gol agli avversari. Ogni carta ha vantaggi e penalità, ed è proprio questo a renderle così affascinanti.”

Anche Gaetano Tartaglione ha anticipato alcune novità della prossima edizione: “Ogni squadra sarà composta da 12 giocatori, di cui 4 acquistati all’asta pre-torneo. Le partite dureranno 50 minuti, divisi in due tempi, e tutti gli acquisti dovranno giocare almeno 15 minuti per garantire la partecipazione di tutti. Le sostituzioni saranno possibili solo ogni cinque minuti esatti. Inoltre, all’inizio di ogni match, entrambi i presidenti avranno diritto al ‘rigore presidenziale’, un tiro dal dischetto per provare a portarsi subito avanti di un punto. Dal secondo tempo potranno anche utilizzare uno ‘shoot out’, un rigore in movimento affidato a un giocatore scelto da loro.”

L’Aura League, che prenderà il via martedì 25 novembre alle 19:30 presso il Tecariba, si annuncia come un’esperienza unica, capace di fondere divertimento, strategia e imprevisto. L’atmosfera vibrante del Tecariba, unita alla presenza di squadre determinate a conquistare il titolo, promette una serata indimenticabile. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio, pronti ad assistere a partite ricche di emozioni, colpi di scena e adrenalina pura.