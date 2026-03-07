Auricolare all’esame di guida: denunciato indiano a Latina

È stato scoperto mentre cercava di sostenere l’esame per la patente utilizzando un auricolare nascosto. Per questo un uomo di nazionalità indiana, nato nel 1985, è stato denunciato dalla Polizia di Stato con l’accusa di truffa.

L’episodio è avvenuto durante una sessione di esame per il conseguimento della patente di guida. A far scattare i controlli è stata un’addetta alla vigilanza dell’aula, insospettita dal comportamento del candidato, che continuava a distogliere lo sguardo dal computer mentre stava svolgendo i quiz.

La vigilante si è quindi avvicinata per verificare la situazione e ha scoperto che, sotto le cuffie messe a disposizione per la prova, l’uomo aveva nascosto un piccolo auricolare.

Nel corso dei successivi accertamenti è stata inoltre individuata la presenza di un jammer all’interno della sala, emersa dopo che uno dei monitor aveva iniziato a funzionare in modo anomalo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante che hanno accompagnato l’uomo negli uffici di polizia per gli accertamenti e il fotosegnalamento. Al termine delle verifiche il candidato è stato denunciato in stato di libertà per il reato di truffa