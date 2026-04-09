Auto a noleggio sparita, ritrovata a Cisterna: denunciato

Un’auto a noleggio di cui non venivano pagati i canoni da tempo è stata recuperata dalla Polizia Locale di Cisterna di Latina. Il veicolo, segnalato dalla società proprietaria dopo ripetuti solleciti senza risposta, era di fatto scomparso.

La Fiat 500X è stata intercettata durante un normale posto di controllo. Dagli accertamenti è emerso che l’auto, oltre a non essere in regola con la revisione, risultava oggetto di una denuncia per appropriazione indebita presentata lo scorso marzo alla Questura di Reggio Emilia.

Al termine delle verifiche, un 37enne di nazionalità argentina è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Il mezzo è stato sequestrato e sarà restituito al legittimo proprietario secondo le procedure previste.