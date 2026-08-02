Auto avvolta dalle fiamme nel quartiere Pantanaccio

Misterioso incendio nella notte nel quartiere Pantanaccio di Latina, dove una Fiat Panda è stata completamente distrutta dalle fiamme mentre era parcheggiata lungo via Mercurio.

L’allarme è scattato nelle ore notturne quando residenti e passanti hanno notato il rogo e allertato il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina che hanno provveduto a domare le fiamme, ma al loro arrivo l’utilitaria era già completamente avvolta dal fuoco.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il rogo sarebbe partito dalla parte anteriore del veicolo. Tuttavia, l’intensità delle fiamme ha reso impossibile individuare eventuali tracce utili a chiarire con certezza l’origine dell’incendio o la presenza di un possibile innesco.

Sul luogo dell’episodio sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Latina, impegnati nei controlli notturni del territorio. I militari hanno ascoltato il proprietario dell’auto e alcune persone presenti nella zona, ma al momento non sarebbero emersi elementi decisivi per stabilire se si sia trattato di un fatto accidentale o di un gesto doloso.

Proprio per consentire ulteriori approfondimenti tecnici, la vettura è stata posta sotto sequestro. Le indagini proseguono per chiarire le cause dell’incendio e verificare ogni possibile pista.