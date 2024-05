Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:00, si è verificato un incidente stradale tra un’autovettura e un ciclista in via Campo la Mola a San Felice Circeo. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per prestare le prime cure ai due feriti: il ciclista e un ragazzo trasportato sull’autovettura coinvolta. Il ciclista ha riportato una prognosi di 30 giorni. I rilievi dell’incidente sono stati svolti dalla Polizia Locale di San Felice Circeo.