Auto contro maxi-scooter: centauro in codice rosso

Gravie incidente stradale ieri sera in centro a San Felice Circeo. Il sinistro ha richiesto l’intervento tempestivo della polizia locale con l’ausilio dei carabinieri. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi e la gestione della situazione.

L’incidente ha coinvolto un ragazzo locale di 24 anni in sella a un scooter TMAX e un’automobile guidata da una donna di 41 anni, di nazionalità polacca e residente in zona. A bordo dell’auto viaggiavano anche il marito della donna e il loro figlio di 4 anni.

Tutti i coinvolti sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria Goretti per le cure del caso. Il giovane in scooter è giunto al pronto soccorso con codice rosso, a causa della dinamica dell’incidente, che ha destato preoccupazione sulle sue condizioni di salute.

Le autorità continuano a gestire la viabilità e a svolgere i rilievi necessari per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.