Auto contro moto a Borgo Hermada, quarta vittima di una giornata tragica

Auto contro morto. Un altro ragazzo ha perso la vita sulla strada in questa tremenda giornata, che aveva già contatto tre vittime tra Latina e Monte San Biagio. L’ultimo dei tre incidenti mortali, con la quarta vittima in poche ore, si è verificato questa sera intorno alle 21, lungo la Migliara 58 a Borgo Hermada nel comune di Terracina.

La vittima aveva 29 anni. Secondo la dinamica della Polstrada di Aprilia, stava viaggiando in sella alla sua moto quando si è trovato davanti un’auto intenta in una manovra di svolta. A causa dell’impatto, il ragazzo è stato sbalzato nel canale. Inutili i soccorsi. Sul posto anche i vigili del fuoco.