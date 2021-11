Auto contro moto nel primo pomeriggio sulla Monti Lepini, muore un uomo di 59 enne di Prossedi.

Lo scontro si è verificato poco dopo le 13 all’altezza del comune di Giuliano di Roma, in provincia di Frosinone. Fatale l’impatto con un un’Audia4.

Per il 59 enne, alla guida della moto, non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo dei soccorsi. Il personale del 118 ha potuto solo constatare il decesso. Notevoli le ripercussioni al traffico, bloccato per ore.