Auto della Polizia Locale a fuoco, un arresto grazie alle telecamere

Un 40ene, già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato per i due veicoli della polizia locale a fuoco a Sabaudia e una vettura di un privato cittadino di San Felice Circeo, nella notte.

Le auto parcheggiate accanto al Comando, sono state completamente distrutte da un incendio doloso scoppiato attorno alle 3.30.

A ricostruire la dinamica ci hanno pensato le telecamere di sorveglianza presenti nell’area, che hanno ripreso un uomo scendere dalla propria auto con una tanica colma di liquido infiammabile. L’uomo — un pregiudicato noto alle forze dell’ordine — avrebbe cosparso uno dei mezzi prima di innescare le fiamme, che in pochi istanti hanno avvolto anche la vettura vicina, rendendo impossibile qualunque intervento di salvataggio.

Grazie alle immagini, i Carabinieri sono riusciti a individuarlo rapidamente e a bloccarlo poco dopo, mettendo fine alla fuga e facendo scattare l’arresto.

Il gesto sembra essere stato compito dall’uomo con la chiara volontà di essere arrestato per problemi familiari.