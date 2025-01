Auto delle ASL in fiamme, i filmati riprendono gli autori dell’incendio

Le telecamere di sorveglianza del parcheggio interrato del centro commerciale Le Corbusier hanno immortalato gli autori del rogo che, sabato notte, ha distrutto due auto di servizio dell’Asl di Latina. Dalle immagini acquisite dalla Polizia si distinguono chiaramente più persone mentre si avvicinano alle vetture per appiccare le fiamme. Sebbene la visibilità non sia ottimale a causa del buio, altre riprese laterali potrebbero fornire elementi utili per risalire agli attentatori.

Gli investigatori stanno ora analizzando ulteriori video della zona circostante per identificare un eventuale veicolo utilizzato dai responsabili. Intanto, le forze dell’ordine continuano a indagare su un possibile movente, senza escludere legami con un secondo incendio verificatosi poco distante in via Palestro.