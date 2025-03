Auto in fiamme all’alba in via Pantanaccio: indagini in corso

Un incendio ha distrutto una Smart parcheggiata in via Pantanaccio, a Latina, nelle prime ore del mattino di ieri. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 6, avvolgendo rapidamente il veicolo. Ancora da accertare le cause del rogo, che è stato segnalato da un passante e poi domato dai Vigili del Fuoco.

L’allarme è stato lanciato da un cittadino che, notando il fumo e le fiamme, ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i pompieri del Comando Provinciale di piazzale Carturan, che hanno spento l’incendio in breve tempo, evitando ulteriori danni. Presenti anche gli agenti della Squadra Volante della Questura di Latina, che hanno avviato i primi rilievi.

La Polizia Scientifica ha effettuato un accurato sopralluogo per stabilire l’origine del rogo. La Smart appartiene a un commerciante di Latina, ma al momento non si conoscono le cause dell’incendio. Non si esclude nessuna pista, compresa quella accidentale, dato l’orario dell’accaduto. Gli investigatori analizzeranno eventuali tracce rinvenute sul posto e potrebbero visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.