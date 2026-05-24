Auto in fiamme nel centro di Pontinia, paura davanti a una pizzeria

Momenti di paura nel centro di Pontinia, dove un’auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme in via Leonardo da Vinci. L’episodio si è verificato nei pressi della pizzeria La Margherita, mentre la proprietaria della vettura, una monovolume a sette posti, si era fermata per una breve sosta.

Secondo una prima ricostruzione, dal mezzo sarebbero partite alcune scintille. La donna, accortasi subito del pericolo, avrebbe avuto la prontezza di spostare l’auto, evitando così che l’incendio potesse coinvolgere altre vetture o attività vicine. Poco dopo, però, le fiamme si sono propagate rapidamente, distruggendo il veicolo e provocando anche l’esplosione dei vetri.

La scena ha richiamato l’attenzione di residenti e passanti, spaventati dal rogo e dal fumo sprigionato dall’auto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Fortunatamente non si registrano feriti. Il danno è rimasto circoscritto alla vettura, anche grazie al rapido intervento della proprietaria, che ha evitato conseguenze ben più gravi in una zona centrale e frequentata della città.