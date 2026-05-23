Auto in fiamme nella notte a Cisterna: indagano i Carabinieri

Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri a Cisterna di Latina, dove un’auto parcheggiata lungo la strada è stata avvolta dalle fiamme.

L’allarme ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che una volta arrivati sul posto hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Il rogo ha danneggiato parzialmente il veicolo, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Cori, incaricati di svolgere i primi accertamenti. I militari hanno effettuato un sopralluogo per raccogliere elementi utili a chiarire la dinamica dell’episodio e stabilire da cosa siano partite le fiamme.

Al momento le cause dell’incendio restano in fase di accertamento. Le indagini proseguono per verificare se si sia trattato di un fatto accidentale o se dietro il rogo possa esserci un’altra origine.