Auto in fiamme sulla Pontina a Latina, distrutta una Porsche

Viaggiava sulla strada statale Pontina in direzione Terracina quando, qualche chilometro prima dello stabilimento Plasmon di Latina, la sua Porsche Carrera ha improvvisamente preso fuoco.

Le fiamme, partite dal motore, hanno in pochi minuti avvolto l’auto che è andata per gran parte distrutta. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, coadiuvata dagli agenti della Polizia Stradale che hanno chiuso il tratto di strada per permettere le operazioni di spegnimento. Disagi alla circolazione.