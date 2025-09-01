Auto si ribalta a Latina, ferito padre e figlio di 4 anni

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera a Latina, in via della Segheria. Ancora da definire la dinamica del sinistro autonomo. L’auto, guidata da un uomo di 32 anni, si è ribaltata infatti per cause in fase di accertamento da parte degli uomini della Polizia Locale di Latina, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 per soccorrere l’uomo, rimasto ferito in modo grave, e il figlio di 4 anni, anche lui ferito. Il primo è stato trasferito e operato d’urgenza al Santa Maria Goretti di Latina, il piccolo invece è stato portato al Bambin Gesù di Roma.