Auto termina nel fossato dopo lo scontro: disagi a Borgo Isonzo

Questa mattina, a Borgo Isonzo, nel tratto che precede il bivio di Fogliano, alle porte di Latina, si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto. Per cause ancora da accertare, i veicoli si sono scontrati, finendo entrambi fuori strada. Uno dei due mezzi si è ribaltato nel fossato laterale.

Fortunatamente, i feriti non sembrano essere in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Volante della Questura, la polizia locale e un’ambulanza del 118. L’episodio ha causato disagi alla viabilità, con la formazione di lunghe code sul tratto interessato. Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dello scontro.